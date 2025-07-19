МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Под Красноармейском «Орланы» выследили пункт управления дронами ВСУ

В настоящее время на Красноармейском направлении бойцы наблюдают передвижение техники ВСУ, но выходов противника становится меньше.
Марина Крижановская Варвара Шрадер 2025-07-19 03:42:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В зоне проведения спецоперации не прекращается продвижение к Красноармейску. На этом пути штурмовикам помогают артиллеристы группировки войск «Центр» и операторы ударных и разведывательных дронов.

Бить по целям противника без «глаз» воздушной разведки трудно. Поэтому корректировку работы артиллеристов и других наших орудий в режиме реального времени берут на себя расчеты БПЛА «Орлан-10». Так, благодаря им удалось накрыть укрепленный пункт ВСУ, также четыре снаряда попали по пункту управления беспилотниками. В последнее время операторы дронов замечают, что передвижение техники противника стало редким.

«Сейчас в основном обнаруживаем передвижение техники, и работаем в контрбатарейной борьбе. Выходов противника становится меньше, то есть они стараются работать днем. По большей части попадается ствольная артиллерия, но бывает и работа танков ВСУ», - сообщил старший оператор Сергей Беспалов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения ударов расчета РСЗО «Град» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» по опорному пункту ВСУ в лесополосе на Красноармейском направлении. Артиллеристы выпустили по нему осколочно-фугасные снаряды калибра 122 миллиметра.

#красноармейск #БПЛА Орлан-10 #группировка войск «Центр» #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 