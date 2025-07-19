Под Красноармейском «Орланы» выследили пункт управления дронами ВСУ

В зоне проведения спецоперации не прекращается продвижение к Красноармейску. На этом пути штурмовикам помогают артиллеристы группировки войск «Центр» и операторы ударных и разведывательных дронов.

Бить по целям противника без «глаз» воздушной разведки трудно. Поэтому корректировку работы артиллеристов и других наших орудий в режиме реального времени берут на себя расчеты БПЛА «Орлан-10». Так, благодаря им удалось накрыть укрепленный пункт ВСУ, также четыре снаряда попали по пункту управления беспилотниками. В последнее время операторы дронов замечают, что передвижение техники противника стало редким.

«Сейчас в основном обнаруживаем передвижение техники, и работаем в контрбатарейной борьбе. Выходов противника становится меньше, то есть они стараются работать днем. По большей части попадается ствольная артиллерия, но бывает и работа танков ВСУ», - сообщил старший оператор Сергей Беспалов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры нанесения ударов расчета РСЗО «Град» 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» по опорному пункту ВСУ в лесополосе на Красноармейском направлении. Артиллеристы выпустили по нему осколочно-фугасные снаряды калибра 122 миллиметра.