Кабмин одобрил законопроект о кредитных каникулах за рождение ребенка

В России введут шестимесячные кредитные каникулы при рождении или усыновлении ребенка. Соответствующую поправку к закону «О потребительском кредите» одобрили в правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

По данным председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, право на льготный период будет предоставляться при условии, во-первых, снижения доходов заемщика на 20% по сравнению с его среднемесячным доходом до появления детей. Во-вторых, необходимо регулярно выплачивать по кредиту не менее 40% от своего дохода.

«При рождении же или усыновлении второго и последующих детей достаточно самого факта рождения или усыновления», - уточнил Груздев в разговоре с ТАСС.

В этом случае период каникул продлится не более 18 месяцев. По словам специалиста, речь идет о мерах по увеличению гарантий для защиты семей с детьми.

Напомним, ранее в Минфине сообщили, что ведомство не планирует ужесточать требования по семейной ипотеке, действия которой распространяются до 2030 года.