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В Минфине опровергли информацию об ограничениях по семейной ипотеке

Выдача кредитов будет проводиться на действующих условиях.
Константин Денисов 2025-07-03 06:13:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Минфине опровергли сообщения об ограничениях по семейной ипотеке. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Ужесточать требования к льготной ипотечной программе не планируется. Сейчас банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается», - говорится в заявлении.

В министерстве напомнили о том, что президент России Владимир Путин продлил действие семейной ипотеки до 2030 года.

Кроме того, там уточнили, что объем субсидирования льготных ипотечных программ будет увеличен с 1,3 трлн до 2 трлн рублей.

Ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения о постепенном сворачивании программы.

Первого июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила привязать семейную ипотеку к региону проживания.

#в стране и мире #Владимир Путин #Банки #Минфин РФ #льготная семейная ипотека
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