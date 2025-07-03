В Минфине опровергли информацию об ограничениях по семейной ипотеке

В Минфине опровергли сообщения об ограничениях по семейной ипотеке. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Ужесточать требования к льготной ипотечной программе не планируется. Сейчас банки выдают кредиты в рамках общего объема средств по программе. Выдача ни в одном из банков не приостанавливается», - говорится в заявлении.

В министерстве напомнили о том, что президент России Владимир Путин продлил действие семейной ипотеки до 2030 года.

Кроме того, там уточнили, что объем субсидирования льготных ипотечных программ будет увеличен с 1,3 трлн до 2 трлн рублей.

Ранее в ряде телеграм-каналов появились сообщения о постепенном сворачивании программы.

Первого июля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила привязать семейную ипотеку к региону проживания.