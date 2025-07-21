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В ФШР назвали допуск россиянок на чемпионат по шахматам «отправной точкой»

Сегодня пресс-служба FIDE сообщила о допуске российской сборной на командный чемпионат мира по шахматам среди женщин, он состоится в ноябре этого года в Испании.
Лиза Губина 2025-07-21 17:06:12
© Фото: Ralf Ibingfiro, Sport photo, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Решение Международной шахматной организации (FIDE) допустить российскую сборную на командный чемпионат мира по шахматам среди женщин станет «отправной точкой» к восстановлению участия россиян в международных соревнованиях по данному спорту. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев.

«Чтобы полностью все восстановилось как было, нужно мужскую сборную допустить. Здесь хотелось бы более решительных действий FIDE, потому что именно Международная федерация по видам спорта в соответствии с решением МОК вполне вправе принимать подобные решения», - добавил он.

Тем не менее специалист назвал подобное решение позитивной новостью. Ткачев напомнил, что до 2021 года россиянки выигрывали всемирные шахматные олимпиады и чемпионаты мира.

Сегодня стало известно о допуске наших спортсменок к участию в соревновании по шахматам - оно состоится в ноябре этого года в Испании. Шахматистки будут выступать в нейтральном статусе, при условии получения письма от МОК об отсутствии возражений.

Напомним, в январе текущего года FIDE разрешила российским юниорам до 18 лет участвовать в командных международных турнирах. В Кремле назвали решение «хорошим шагом вперед» и пообещали продолжить «терпеливую работу», чтобы обеспечить возможность спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

#чемпионат #шахматы #МОК #сборная России #наш эксклюзив #ФИДЕ #александр ткачев
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