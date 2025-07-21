Расчеты ПВО перехватили 19 украинских беспилотников менее чем за 3 часа

Минобороны России сообщает об уничтожении 19 украинских беспилотников самолетного типа сегодня, 21 июля. Они сбивались с 12.20 до 15.00 по московскому времени.

Уточняется, что все они стали добычей расчетов дежурных средств противовоздушной обороны.

Неприятельские беспилотные летательные аппараты уничтожались в небе над территориями пяти регионов России. Наибольшее количество - шесть - удалось сбить над Брянской областью.

Еще пять БПЛА нашли свой конец в небе над Московским регионом, причем один из них летел на Москву. Четыре беспилотника ликвидировали над Орловской областью, два - над Калужской и еще два - над Смоленской областью.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.