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Расчеты ПВО перехватили 19 украинских беспилотников менее чем за 3 часа

Вражеские беспилотные летательные аппараты сбиты над территориями пяти российских регионов.
2025-07-21 17:54:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об уничтожении 19 украинских беспилотников самолетного типа сегодня, 21 июля. Они сбивались с 12.20 до 15.00 по московскому времени. 

Уточняется, что все они стали добычей расчетов дежурных средств противовоздушной обороны

Неприятельские беспилотные летательные аппараты уничтожались в небе над территориями пяти регионов России. Наибольшее количество - шесть - удалось сбить над Брянской областью.

Еще пять БПЛА нашли свой конец в небе над Московским регионом, причем один из них летел на Москву. Четыре беспилотника ликвидировали над Орловской областью, два - над Калужской и еще два - над Смоленской областью. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #бпла #Калужская область #Смоленская область #Орловская область #Брянская область #московский регион
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