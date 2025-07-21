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В Москве из-за ливня задерживаются поезда Павелецкого направления

Для скорейшего ввода в график ряд электричек следуют по укороченным маршрутам.
Екатерина Пономарева 2025-07-21 15:38:29
© Фото: Belkin Aleksey, news.ru, Global Look Press

В Москве из-за плохих погодных условий поезда и аэроэкспрессы Павелецкого направления следуют с опозданием. Об этом сообщает Московская железная дорога в своем Telegram-канале.

Как отметили в МЖД, сейчас некоторые электрички едут по укороченным маршрутам. Так поезда быстрее войдут в свой обычный график.

Кроме того, Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства. Специалисты делают все возможное для сокращения времени опоздания транспорта.

Ранее столичный Дептранс предупреждал о задержках наземного транспорта из-за сильного дождя. В Москве и Подмосковье с вечера воскресенья идет тропический ливень. По предварительным данным базовой метеостанции города - ВДНХ, выпало уже около четверти от июльской нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

#Москва #в стране и мире #Погода #ливень #Павелецкий вокзал #задержка поездов
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