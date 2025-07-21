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Эксперт: ужесточение правил захода в порты - реакция на угрозу терроризма

По словам Константина Путри, президентский указ об усилении полномочий ФСБ в портах связан с реакцией на текущую международную обстановку.
Тимур Шерзад 2025-07-21 16:25:49
© Фото: Виталий Невар, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Вице-президент Ассоциации морского права Константин Путря в беседе со «Звездой» отметил, что ужесточение правил захода судов из иностранных портов в российские связано с угрозой терроризма. 

Напомним, теперь, согласно опубликованному сегодня президентскому указу, такой заход необходимо согласовывать с представителем Федеральной службы безопасности - ранее этот вопрос полностью находился в ведении капитана морского порта. 

«По сути, полномочия капитана морского порта передаются должностному лицу ФСБ. Зачем это нужно? Во-первых, это усиление мер безопасности. Такие новые меры указывают на повышенное внимание к угрозам вроде терроризма или контрабанды», - сказал Путря. 
 

Также он заметил, что нововведения связаны с реакцией на текущую международную обстановку. Об этом, добавил Константин Путря, свидетельствует ссылка на федеральный закон о военном положении в указе президента. 

Эксперт добавил, что точно сказать, как это будет работать, можно, только увидев это на практике, когда будут приняты и реализованы внутриведомственные акты по исполнению указа президента.

#ФСБ #наш эксклюзив #морской транспорт #порты #Константин Путря
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