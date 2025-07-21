Эксперт: ужесточение правил захода в порты - реакция на угрозу терроризма

Вице-президент Ассоциации морского права Константин Путря в беседе со «Звездой» отметил, что ужесточение правил захода судов из иностранных портов в российские связано с угрозой терроризма.

Напомним, теперь, согласно опубликованному сегодня президентскому указу, такой заход необходимо согласовывать с представителем Федеральной службы безопасности - ранее этот вопрос полностью находился в ведении капитана морского порта.

«По сути, полномочия капитана морского порта передаются должностному лицу ФСБ. Зачем это нужно? Во-первых, это усиление мер безопасности. Такие новые меры указывают на повышенное внимание к угрозам вроде терроризма или контрабанды», - сказал Путря.



Также он заметил, что нововведения связаны с реакцией на текущую международную обстановку. Об этом, добавил Константин Путря, свидетельствует ссылка на федеральный закон о военном положении в указе президента.

Эксперт добавил, что точно сказать, как это будет работать, можно, только увидев это на практике, когда будут приняты и реализованы внутриведомственные акты по исполнению указа президента.