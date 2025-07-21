Заход судов из зарубежных портов в российские потребует согласования с ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал указ, ужесточающий правила захода судов из иностранных портов в российские. Теперь для этого потребуется согласование с ФСБ.

«Заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности», - сообщает текст указа.

Сам документ подписан в соответствии с законом «О военном положении», отмечено на портале правовой информации.

При этом также в указе предписано определить для ФСБ должностных лиц, которые займутся согласованием захода судов в порты. При этом правительство должно обеспечить реализацию положений этого документа.