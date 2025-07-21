МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Заход судов из зарубежных портов в российские потребует согласования с ФСБ

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Тимур Шерзад 2025-07-21 14:52:55
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, ужесточающий правила захода судов из иностранных портов в российские. Теперь для этого потребуется согласование с ФСБ.

«Заход в морские порты Российской Федерации судов, следующих из иностранных портов, осуществляется с разрешения капитана морского порта, согласованного с должностным лицом органа Федеральной службы безопасности», - сообщает текст указа. 

Сам документ подписан в соответствии с законом «О военном положении», отмечено на портале правовой информации. 

При этом также в указе предписано определить для ФСБ должностных лиц, которые займутся согласованием захода судов в порты. При этом правительство должно обеспечить реализацию положений этого документа.

#в стране и мире #ФСБ #Владимир Путин #указ #суда #порты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 