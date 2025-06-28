Путин отметил важность работы героев СВО с молодежью

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем молодежи участников и ветеранов специальной военной операции. Они, по его словам, являются наставниками для подрастающего поколения.

«Вы собственным примером задаете важнейшие нравственные ориентиры. Своим делом, своей жизнью доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству, в готовности в любой ситуации поставить выше всего Родину», - отметил Путин в ходе выступления во время открытия молодежных центров в регионах страны.

Российский лидер добавил, что таких людей необходимо активно включать в работу с молодежью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться. Молодые участники программы «Время Героев» уже сейчас возглавляют общественные организации для детей и подростков, приходят в профильные федеральные и региональные структуры, уточнил Путин.

Также глава государства отметил, что благодаря молодому поколению Россия динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед.

Программа развития для участников спецоперации «Время героев» реализуется по поручению российского президента Владимира Путина на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС и Мастерской управления «Сенеж». Это уникальный проект, главной целью которого является подготовка компетентных кадров из числа ветеранов спецоперации для работы в органах государственного управления.