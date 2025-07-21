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Автоэксперт напомнил о правилах езды по «рекам» на дорогах

Моржаретто отметил, что если водитель ухаживает за своей машиной, то в случае ливней ничего специфического с транспортом делать не надо.
Дарья Ситникова 2025-07-21 13:00:00
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Автоэксперт Игорь Моржаретто рассказал в разговоре со «Звездой», как обезопасить свою машину во время ливней и не получить гидравлический удар.

По его словам, если за автомобилем ухаживать, то в случае ливней ничего специфического с ним делать не нужно. Кроме этого, при выпуске каждую машину проверяют на дождевальный камень, поэтому современный транспорт - герметичный.

Однако и забывать об основных правилах в такую погоду нельзя. Например, не стоит пытаться на большой скорости преодолеть большую лужу, так как непонятно, что находится под ней.

«Лужа может оказаться слишком глубокой, в результате чего вода попадет в мотор, и все. Как минимум будет капитальный ремонт, как максимум - замена двигателя. Поэтому, когда человек едет и видит огромную лужу, лучше переждать ее на обочине или хотя бы посмотреть, осмелится ли кто-нибудь проехать по ней. Если с ним все будет хорошо, то и следующий человек может спокойно ехать следом», - добавил автоэксперт.

Во время езды в такую погоду также стоит проявлять дополнительную аккуратность, заключил Моржаретто.

В Москве и Подмосковье с ночи идет сильный дождь. В Дептрансе призвали водителей избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

#транспорт #Погода #водители #безопасность #наш эксклюзив #ливень
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