Российские военнослужащие уничтожили пусковые установки ЗРК Patriot

Минобороны России сообщает об уничтожении пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне проведения специальной военной операции.

Уточняется, что всего за сутки удалось ликвидировать три пусковые установки неприятельского зенитного ракетного комплекса.

Помимо этого, уничтожению подверглась и украинская многофункциональная радиолокационная станция американского производства AN/MPQ-65.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео с уничтожением двух пусковых установок, пункта наведения и кабины боевого управления украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС, который находился в Одесской области. Эти потери нанесли неприятелю наши ракетчики - они ударили ракетой «Искандера» по позиционному району вражеского ЗРК.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.