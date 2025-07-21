МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российские военнослужащие уничтожили пусковые установки ЗРК Patriot

Также удалось ликвидировать многофункциональную РЛС AN/MPQ-65 американского производства.
2025-07-21 12:22:27
© Фото: IMAGO, Karolis Kavolelis, Global Look Press

Минобороны России сообщает об уничтожении пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot в зоне проведения специальной военной операции.

Уточняется, что всего за сутки удалось ликвидировать три пусковые установки неприятельского зенитного ракетного комплекса.

Помимо этого, уничтожению подверглась и украинская многофункциональная радиолокационная станция американского производства AN/MPQ-65. 

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео с уничтожением двух пусковых установок, пункта наведения и кабины боевого управления украинского зенитного ракетного комплекса С-300ПС, который находился в Одесской области. Эти потери нанесли неприятелю наши ракетчики - они ударили ракетой «Искандера» по позиционному району вражеского ЗРК.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Патриот #ЗРК #пусковые установки #уничтожение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 