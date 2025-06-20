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В 2026 году МРОТ перешагнет планку в 27 тысяч рублей

По словам главы Минтруда РФ Котякова, повышение затронет около 4,6 миллиона человек.
Глеб Владовский 2025-06-20 13:49:47
© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

В 2026 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) превысит 27 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», - цитирует его слова РИА Новости.

Уточняется, что повышение МРОТ на 20% коснется приблизительно 4,6 миллиона человек.

Первого апреля 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами так, чтобы к 2030 году данный показатель составил не менее 35 тысяч рублей.

МРОТ - сумма, которую человек гарантированно получает за выполненную работу при трудоустройстве на полную ставку и отработку всех часов или смен в месяце.

#Россия #МРОТ #минтруда рф #Антон Котяков
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