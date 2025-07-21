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После ЧП на станции в Ростовской области задерживаются более 50 поездов

Железнодорожники оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Те, кто задерживается в пути следования, будут обеспечены водой, свыше четырех часов - питанием.
Дарья Ситникова 2025-07-21 11:54:00
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

Более 50 поездов идут с задержками из-за происшествия на станции Каменоломни в Ростовской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

«В связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и "Гранд сервис экспресс"», - указали в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники поездных бригад делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов. Также они оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Те, кто задерживается в пути следования, будут обеспечены водой, свыше четырех часов - питанием.

Кроме этого, на 13 станциях дополнительно открыты билетные кассы для обслуживания пассажиров. Ведется информирование через СМС.

До этого сообщалось, что из-за падения обломков БПЛА на объект инфраструктуры на станции Каменоломни в Ростовской области произошел пожар. Происшествие привело к сбою в графике движения пассажирских поездов. На тот момент задержали 26 составов.

#транспорт #Ростовская область #ржд #каменоломни #задержка поездов
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