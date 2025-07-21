Сальников назвал заслуженной вторую медаль синхрониста Мальцева

Вторая победа российского синхрониста Александра Мальцева на чемпионате мира в Сингапуре - заслуженная, заявил «Звезде» первый вице-президент Федерации водных видов спорта России, 4-кратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. По его словам, эти медали должны мотивировать спортсмена на дальнейшие достижения.

«Талантливый спортсмен, он проявил себя на протяжении своей действительно долгой и интересной, красочной спортивной карьеры очень достойно. И я считаю, что его мастерство нашло отражение в высоких оценках. Они позволили ему подняться на самую вершину международного синхронного плавания, которое называется художественным теперь», - сказал Сальников.

Александр Мальцев 21 июля выиграл вторую золотую медаль на ЧМ по водным видам в Сингапуре в произвольной программе. А 19 июля синхронист взял золото в технической программе.

Мальцеву 30 лет. Он шестикратный чемпион мира среди мужчин-синхронистов, трижды побеждал в смешанных дуэтах (2015, 2017, 2019) и один раз - в технической программе (2019). Кроме того, он шестикратный чемпион Европы в смешанных дуэтах.