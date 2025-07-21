Синхронист Мальцев завоевал второе золото ЧМ-2025 в Сингапуре

Российский синхронист Александр Мальцев выиграл вторую золотую медаль на чемпионате мира в Сингапуре. Спортсмен победил в произвольной программе.

Россиянин занял первое место с результатом 229,5613 балла. Китаец Муе Го стал вторым (220,1926 балла). Итальянец Филиппо Пелати - третий (213,9850 балла). До этого Мальцев стал лучшим в технической программе.

Российскому спортсмену 30 лет. Он шестикратный чемпион мира среди мужчин-синхронистов. Мальцев трижды побеждал в смешанных дуэтах (2015, 2017, 2019) и один раз - в технической программе (2019). Кроме того, он шестикратный чемпион Европы в смешанных дуэтах.

Российские атлеты выступают на чемпионате мира по водным видам спорта в нейтральном статусе.