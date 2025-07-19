Российский синхронист Мальцев завоевал золото ЧМ по водным видам спорта

Российский синхронист Александр Мальцев выиграл золото на чемпионате мира в Сингапуре в сольной технической программе. Это пятая медаль за всю его спортивную карьеру.

Уточняется, что спортсмен набрал за свое выступление 251,7133 балла. За ним расположился испанец Деннис Гонсалес Бонеу, набравший 241,1667 баллов. Тройку лидеров замкнул мексиканец Диего Виллалобоса Каррильо - 238,1600 баллов.

Для 30-летнего россиянина это первая медаль в сольной программе. Он является шестикратным чемпионом Европы, пишет МАТЧ ТВ.

Напомним, с 11 июля по 3 августа в Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Медали будут разыграны, в том числе плавании (бассейн 50 м и на открытой воде), синхронном плавании и прыжках в воду. При этом россиян не допустили к участию в водном поло.