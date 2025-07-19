МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Российский синхронист Мальцев завоевал золото ЧМ по водным видам спорта

Второе место занял испанец Гонсалес Бонеу, а замкнул тройку лидеров мексиканец Вильялобос Каррильо.
Глеб Владовский 2025-07-19 10:40:38
© Фото: Пелагия Тихонова РИА Новости

Российский синхронист Александр Мальцев выиграл золото на чемпионате мира в Сингапуре в сольной технической программе. Это пятая медаль за всю его спортивную карьеру.

Уточняется, что спортсмен набрал за свое выступление 251,7133 балла. За ним расположился испанец Деннис Гонсалес Бонеу, набравший 241,1667 баллов. Тройку лидеров замкнул мексиканец  Диего Виллалобоса Каррильо  - 238,1600 баллов.

Для 30-летнего россиянина это первая медаль в сольной программе. Он является шестикратным чемпионом Европы, пишет МАТЧ ТВ.

Напомним, с 11 июля по 3 августа в Сингапуре проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Медали будут разыграны, в том числе плавании (бассейн 50 м и на открытой воде), синхронном плавании и прыжках в воду. При этом россиян не допустили к участию в водном поло.

#в стране и мире #Сингапур #Синхронное плавание #Александр Мальцев #чм по водным видам спорта
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 