МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ПВО уничтожила 43 БПЛА в небе над регионами России

Сбитые дроны были самолетного типа.
2025-07-21 00:07:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вечером 20 июля в период с 20.00 мск до 23.20 мск дежурные средства ПВО сбили 43 вражеских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что сбитые дроны были самолетного типа.

Большая часть беспилотников (17) была уничтожена в небе над Брянской областью.

Также 14 украинских дронов сбили над Орловской областью, семь над Московским регионом, в числе которых три, летевших на столицу, еще четыре БПЛА над Калужской областью и один над Белгородской.

Ранее сообщалось, что 20 июля с 17.40 мск по 20.00 мск над пятью регионами России были сбиты девять вражеских беспилотников.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#Минобороны России #пво #бпла #дроны #регионы россии
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 