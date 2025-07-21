ПВО уничтожила 43 БПЛА в небе над регионами России

Вечером 20 июля в период с 20.00 мск до 23.20 мск дежурные средства ПВО сбили 43 вражеских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечается, что сбитые дроны были самолетного типа.

Большая часть беспилотников (17) была уничтожена в небе над Брянской областью.

Также 14 украинских дронов сбили над Орловской областью, семь над Московским регионом, в числе которых три, летевших на столицу, еще четыре БПЛА над Калужской областью и один над Белгородской.

Ранее сообщалось, что 20 июля с 17.40 мск по 20.00 мск над пятью регионами России были сбиты девять вражеских беспилотников.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.