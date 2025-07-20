МО РФ: в пяти регионах России сбили девять беспилотников

Дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

С 17.40 по 20.00 по московскому времени над регионами страны сбили девять украинских беспилотников. Четыре из них уничтожили в Брянской области.

Еще два дрона перехватили в Калужской области, по одному - в столичном регионе, в Белгородской и Смоленской областях.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщали еще о 37 сбитых БПЛА.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.