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МО РФ: в пяти регионах России сбили девять беспилотников

Ране в Минобороны сообщали еще о 37 сбитых БПЛА.
2025-07-20 20:53:34
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Дежурные средства ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить теракт. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

С 17.40 по 20.00 по московскому времени над регионами страны сбили девять украинских беспилотников. Четыре из них уничтожили в Брянской области.

Еще два дрона перехватили в Калужской области, по одному - в столичном регионе, в Белгородской и Смоленской областях.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщали еще о 37 сбитых БПЛА.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #беспилотники #МО РФ
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