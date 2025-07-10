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WSJ: США попросили пять стран Африки принять депортируемых мигрантов

Лидерам Габона, Либерии, Мавритании, Сенегала и Гвинеи-Бисау направили обращения с просьбой принять у себя мигрантов, их ответ на данный момент неизвестен.
Лиза Губина 2025-07-10 06:04:48
© Фото: Rafael Hernandez, dpa, Global Look Press

Власти США оказывали давление на лидеров пяти африканских стран, с тем чтобы они приняли у себя депортируемых мигрантов, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на документ Госдепа и чиновников США. Речь идет о Габоне, Либерии, Мавритании, Сенегале и Гвинее-Бисау.

«Документ свидетельствует о том, что пяти странам, лидеры которых вели переговоры с Трампом в Белом доме, было направлено предложение США о приеме депортированных

Прием президента США Дональда Трампа в Белом доме состоялся в среду, 9 июля. Африканские лидеры получили обращения Госдепа с просьбой принять мигрантов перед встречей. На данный момент неизвестно, как африканские страны ответили на предложение.

Как заявил источник в Госдепе, в Вашингтоне дали понять, что помощь в этом вопросе важна для улучшений торговых отношений.

Напомним, одно из первых решений Трампа после прихода в Белый дом касалось разрешения массовой депортации мигрантов. Согласно оценкам, планы по выдворению нелегалов могли затронуть около миллиона жителей.

#в стране и мире #сша #мигранты #Дональд Трамп #Африка #Госдеп США #депортация
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