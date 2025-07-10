WSJ: США попросили пять стран Африки принять депортируемых мигрантов

Власти США оказывали давление на лидеров пяти африканских стран, с тем чтобы они приняли у себя депортируемых мигрантов, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на документ Госдепа и чиновников США. Речь идет о Габоне, Либерии, Мавритании, Сенегале и Гвинее-Бисау.

«Документ свидетельствует о том, что пяти странам, лидеры которых вели переговоры с Трампом в Белом доме, было направлено предложение США о приеме депортированных

Прием президента США Дональда Трампа в Белом доме состоялся в среду, 9 июля. Африканские лидеры получили обращения Госдепа с просьбой принять мигрантов перед встречей. На данный момент неизвестно, как африканские страны ответили на предложение.

Как заявил источник в Госдепе, в Вашингтоне дали понять, что помощь в этом вопросе важна для улучшений торговых отношений.

Напомним, одно из первых решений Трампа после прихода в Белый дом касалось разрешения массовой депортации мигрантов. Согласно оценкам, планы по выдворению нелегалов могли затронуть около миллиона жителей.