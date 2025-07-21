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The Times of Israel: дачу показаний Нетаньяху в суде отложили до сентября

Слушания были запланированы на 21 и 22 июля.
Виктория Бокий 2025-07-21 00:35:22
© Фото: Al Drago - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Окружной суд Израиля снова изменил время дачи показаний премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет газета The Times of Israel.

Напомним, что слушания были запланированы на 21 и 22 июля.

Однако 20 июля канцелярия израильского премьера сообщила, что Нетаньяху плохо себя чувствует из-за пищевого отравления. В связи с этим на ближайшие три дня ему назначили домашний режим.

По данным газеты, адвокат главы правительства Амит Хадад ходатайствовал о переносе слушаний. Генпрокуратура пошла навстречу в данном вопросе и предложила выслушать Нетаньяху 23 и 24 июля.

Из-за совпадения в графике с другими слушаниями суд решил отменить дачу показаний израильского премьера и в новые даты. Также суды Израиля работают до конца июля и уходят на летние каникулы, в связи с которыми слушания по делу Нетаньяху отложили до сентября.

Ранее сообщалось, что Биньямин Нетаньяху пожаловался на плохое самочувствие. Израильские врачи осмотрели его и обнаружили, что у премьер-министра страны воспаление кишечника из-за употребления испорченной пищи. 

#в стране и мире #Израиль #Биньямин Нетаньяху #суд #Слушания
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