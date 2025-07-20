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Нетаньяху диагностировали воспаление кишечника

Израильский премьер прошел дополнительное обследование в связи с плохим самочувствием.
Константин Денисов 2025-07-20 17:38:35
© Фото: State Duma Russiavia Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху почувствовал себя плохо и был экстренно осмотрен врачами. Об этом сообщила его канцелярия.

Отмечается, что израильского премьера осмотрел профессор Алоно Хершко, заведующий отделением внутренней медицины в больнице Хадасса Эйн-Керем.

«После того как ночью премьеру Нетаньяху стало плохо, он был осмотрен у себя дома, и было установлено, что премьер страдает воспалением кишечника вследствие употребления испорченной пищи», - говорится в сообщении.

Сейчас состояние здоровья Нетаньяху оценивается как хорошее, однако медики рекомендовали ему несколько дней отдохнуть дома.

#Израиль #здоровье #Биньямин Нетаньяху
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