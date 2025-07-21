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Дроноводы «ослепили» боевиков ВСУ на Красноармейском направлении

Каждую подобную атаку бойцы тщательно планируют, а для нанесения ударов используют помехозащищенные каналы связи.
2025-07-21 05:42:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили пункты управления формирований боевиков ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации. Кадры боевого применения дронов публикует Минобороны РФ.

Уничтожение антенн, ретрансляторов и тяжелых украинских беспилотников - часть системной работы по дезорганизации систем управления и связи противника.

Операторы ударных дронов наносят точечные удары по критическим объектам вражеской инфраструктуры, лишая боевиков возможности применять свои БПЛА на большой дальности.

Бойцы работают в условиях активного радиоэлектронного противодействия, используя помехозащищенные каналы связи. Каждая атака тщательно планируется на основе данных разведки. Сначала выявляются замаскированные элементы системы связи, а затем по ним наносится точный удар.

Результатом боевой работы военнослужащих соединения специального назначения стало значительное снижение эффективности управления войсками ВСУ. Нарушенная связь затрудняет координацию подразделений, передачу разведданных и организацию контратак, что создает преимущества для российских штурмовых подразделений на данном направлении.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВС РФ #бпла #ВСУ #спецоперация #Пункты управления #FPV-дрон
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