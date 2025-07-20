Спасатели обнаружили тела 38 погибших при крушении лайнера во Вьетнаме

Во Вьетнаме число погибших при крушении туристического лайнера выросло до 38 человек. Об этом сообщил 360.ru.

«Еще пять человек числятся пропавшими без вести. Эта информация поступила из оперативного штаба к 03:00 мск 20 июля», - говорится в материале.

Как отмечает телеканал, поиски усложняются из-за дождя и сильного ветра. В поисковой операции принимают участие 30 водолазов.

Ранее сообщалось об обнаружении тел 34 погибших при крушении лайнера.

Катастрофа произошла 19 июля в бухте Халонг Южно-Китайского моря. По предварительной информации судно перевернулось во время сильного шторма. На борту находились 53 человека.