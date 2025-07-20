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Спасатели обнаружили тела 38 погибших при крушении лайнера во Вьетнаме

Ранее сообщалось об обнаружении 34 тел погибших туристов.
Глеб Владовский 2025-07-20 09:44:25
© Фото: cedar_news, X © Видео: cedar_news, X

Во Вьетнаме число погибших при крушении туристического лайнера выросло до 38 человек. Об этом сообщил 360.ru.

«Еще пять человек числятся пропавшими без вести. Эта информация поступила из оперативного штаба к 03:00 мск 20 июля», - говорится в материале.

Как отмечает телеканал, поиски усложняются из-за дождя и сильного ветра. В поисковой операции принимают участие 30 водолазов.

Ранее сообщалось об обнаружении тел 34 погибших при крушении лайнера.

Катастрофа произошла 19 июля в бухте Халонг Южно-Китайского моря. По предварительной информации судно перевернулось во время сильного шторма. На борту находились 53 человека.

#Вьетнам #спасатели #Крушение лайнера #тела погибших #туристический лайнер
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