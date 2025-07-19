МО РФ: над российскими регионами сбили 40 украинских дронов

Дежурные средства ПВО предотвратили очередную попытку киевского режима совершить теракт. Российские военнослужащие с 20.00 до 23.30 по московскому времени сбили 40 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 21 дрон уничтожили в Брянской области, девять - в Калужской, четыре - в столичном регионе, в том числе два БПЛА, летевших на Москву.

Еще по два вражеских аппарат перехватили в Калужской области и над Черным морем. По одному беспилотнику сбили Белгородской и Тульской областях.

Ранее в Минобороны сообщили еще о 27 уничтоженных дронах ВСУ.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.