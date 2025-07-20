Трамп обвинил Обаму в мошенничестве на выборах президента в 2016 году

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-главу Белого дома Барака Обаму в мошенничестве на выборах президента в 2016 году. Об этом он написал в соцсетях.

Ранее директор национальной разведки США Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News опубликовала доказательства того, что Россия не вмешивалась в проходившие в США голосования.

«Группа специалистов отлично выступила о (необходимости - Прим. ред.) преследования в судебном порядке Обамы и "бандитов", которые только что были недвусмысленно уличены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня», - прокомментировал Трамп выступление Гаддард.

Согласно обнародованным материалам, каких-либо доказательств того, что нынешний американский лидер не был в сговоре с Россией, у разведки США или правоохранительных органов, по данным доклада спецпрокурора Джона Дарэма, не было. Кроме того, отмечается, что в ФБР начали расследование по непроверенным данным.

Ранее сообщалось, что Трамп аннулировал допуск к секретной информации и возможности работать с ней бывшего вице-президента США Камалы Харрис.