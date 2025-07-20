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В Британии зафиксировали рост числа молодых людей с проблемами психики

Миллион жителей Великобритании в возрасте от 16 до 24 лет получают пособия по болезни из-за проблем с психическим здоровьем, не работают и не учатся.
Дарина Криц 2025-07-20 04:30:46
© Фото: Jin Haoyuan, XinHua, Globallookpress

Британские специалисты зафиксировали в стране рекордное количество молодых людей с проблемами психического здоровья. В частности, рекордный рост выявлен среди молодежи в возрасте от 16 до 24 лет. В общей сложности таковыми стали миллион человек практически за десять лет.

При этом у них отсутствует какая-либо нагрузка, будь то учеба, работа или профессиональная переподготовка, но государство выплачивает им пособия по болезни из-за проблем с психическим здоровьем.

Как сообщает RT, власти приняли решение разъяснить подрастающему поколению, что чувства тревожности и подавленности сами по себе не есть признаки психических расстройств. С этой целью в школы направлено  новое руководство.

«Детей нужно учить, что беспокойство не является признаком психического заболевания. Этот шаг предпринимается на фоне растущей обеспокоенности по поводу количества молодых людей, получающих больничные листы», - сообщили журналисты.

Также британские власти уверены, что после обсуждения этих тем обычные нормальные человеческие эмоции не должны классифицироваться как психические расстройства.

Ранее в беседе со «Звездой» врач-психиатр Мария Касперович рассказала о способе справиться с «весенним обострением». По ее словам, обострению подвержены и люди с психическими заболеваниями, и здоровье тоже. Один из способов контролировать себя - это режим сна.

#в стране и мире #Великобритания #психика #психическое здоровье #молодые люди #психическое расстройство
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