Психиатр рассказала, как справиться с «весенним обострением»

В период «весеннего обострения» люди могут испытывать повышенное возбуждение, бессонницу, изменения в аппетите и желудочно-кишечном тракте. Обострению подвержены как те, у кого есть психические заболевания, так и здоровье люди. Об этом рассказала «Звезде» врач-психиатр Мария Касперович.

Изменения в организме и скачки настроения связаны с переменой погоды. Зимой человек привыкает к устойчивым температурам и самому времени года. А когда природа начинает «просыпаться», тогда организм и реагирует на эту смену.

«Здесь нужно очень четко следить за циклами сна. Когда идет лишнее возбуждение в организме и в психике, первое, что страдает, это сон. Если мы говорим про какие-то тревожные состояния, то это неконтролируемая тревожность, страх какой-то появляется, какое-то возбуждение, которое человек не может объяснить, откуда оно. Здесь может меняться предпочтения еды и ее количество. Могут и запоры быть, или, наоборот, диарея. Как ни странно, но организм - целостная система, и он реагирует целиком», - добавила врач.

Для предотвращения обострений важно поддерживать стабильное психическое состояние и адаптироваться к пробуждению природы. Резкие изменения климата или образа жизни могут спровоцировать ухудшение состояния.

Психиатр Василий Шнуров отметил, что «весеннее обострение» является обывательским термином, а не медицинским.

«Если говорить о той же депрессии, то ее количество увеличивается осенью и зимой, когда мало света и холодно. Мы четко видим тенденцию: чем севернее страна, тем больше там депрессий», - добавил специалист.

Ранее врач Петр Ткаченко рассказал, какие заболевания могут обостриться во время «весеннего обострения». По словам специалиста, в первую очередь страдают люди с кислотозависимыми недугами.