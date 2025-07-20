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В Турции в ДТП с автобусом погибли четыре человека

В результате аварии пострадали 33 пассажира автобуса, некоторых эвакуировали с места на медицинских вертолетах.
Ян Брацкий 2025-07-20 23:56:05
© Фото: Safar Rajabov, ХinHua, Globallookpress

Четыре человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Турции. Трагедия произошла ранним утром на трассе Сивас-Эрзинджан, недалеко от села Кузкей.

По предварительной версии, водитель двигался по серпантину и по неустановленной пока причине вылетел с дороги.

Как сообщает телеканала NTV, на месте аварии сейчас находятся все оперативные службы и ведомства, участок дороги перекрыт. В списке пострадавших 33 пассажира автобуса. Некоторые из них получили тяжелые ранения. Их эвакуировали с места ДТП на вертолете, пишет Life.

Тех, чье состояния не вызывает серьезных опасений у медиков, доставили в больницу на каретах скорой помощи.

Ранее похожий инцидент произошел с автобусом, перевозившим российских туристов в районе города Манавгат провинции Анталья. Тогда водитель также не справился с управлением и допустил выезд с трассы в кювет. Пострадали 18 человек - почти все, кто находился в салоне автобуса.

#в стране и мире #Турция #ЧП #ДТП #автобус #Серпантин
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