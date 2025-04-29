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Автобус с российскими туристами вылетел с трассы в Анталье

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением.
Ян Брацкий 2025-04-29 12:05:52
© Фото: Walter G. Allgöwer, httpimagebroker.com#search, Global Look Press

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции, пострадали 18 человек, включая водителя. Инцидент произошел в районе города Манавгат провинции Анталья, сообщает агентство IHA.

По его данным, водитель не справился с управлением, автобус вылетел с трассы и перевернулся. В салоне в этот момент находились 25 человек.

Более подробной информации о состоянии наших соотечественников не поступало.

На месте работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

#в стране и мире #Турция #Туристы #ДТП #автобус #Манавгат
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