Автобус с российскими туристами вылетел с трассы в Анталье

Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции, пострадали 18 человек, включая водителя. Инцидент произошел в районе города Манавгат провинции Анталья, сообщает агентство IHA.

По его данным, водитель не справился с управлением, автобус вылетел с трассы и перевернулся. В салоне в этот момент находились 25 человек.

Более подробной информации о состоянии наших соотечественников не поступало.

На месте работает полиция. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.