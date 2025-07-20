Над Россией сбили 37 украинских беспилотников

Российская ПВО сбила 37 украинских беспилотников за 5,5 часов над шестью регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«20 июля т.г. в период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.

Больше всего - десять дронов было уничтожено в небе над Калужской областью. По восемь БПЛА сбили над Смоленской областью и Московским регионом, из которых пять летели на столицу.

Шесть дронов ликвидировано над Брянской область, три - над Тульской областью и два - над Орловской областью.

Накануне за 3,5 часа средства ПВО уничтожили 14 беспилотников над четырьмя регионами РФ.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.