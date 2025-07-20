МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Над Россией сбили 37 украинских беспилотников

Больше всего вражеских дронов уничтожили над Калужской областью.
2025-07-20 19:10:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российская ПВО сбила 37 украинских беспилотников за 5,5 часов над шестью регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«20 июля т.г. в период с 12.00 мск до 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.

Больше всего - десять дронов было уничтожено в небе над Калужской областью. По восемь БПЛА сбили над Смоленской областью и Московским регионом, из которых пять летели на столицу.

Шесть дронов ликвидировано над Брянской область, три - над Тульской областью и два - над Орловской областью.

Накануне за 3,5 часа средства ПВО уничтожили 14 беспилотников над четырьмя регионами РФ.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВСУ #Беспилотники ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Воентех
2
«Военная приемка» в Беларуси
3
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
4
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
5
Инженеры водной стихии
6
Рота БМПТ. Терминатор в бою
7
Патрон против дрона
8
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
9
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
10
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 