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Средства ПВО сбили 14 дронов ВСУ за 3,5 часа над Россией

Самая массированная атака была предпринята на Брянскую область.
2025-07-19 16:25:36
© Фото: MOD Russiavia Globallookpress.com

Средства ПВО 19 июля сбили 14 украинских дронов за 3,5 часа над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«19 июля т.г. в период с 11.30 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Восемь БПЛА были сбиты над Брянской областью, четыре - над Московским регионом.

Еще по одному беспилотнику ликвидировали над Калужской и Тверской областями.

Накануне вечером над Россией сбили 87 беспилотников. Из них большая часть также летела на Брянскую область.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#Москва #армия #пво #Калужская область #беспилотники #Московская область #Брянская область #ВСУ #тверская облать
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