Средства ПВО сбили 14 дронов ВСУ за 3,5 часа над Россией

Средства ПВО 19 июля сбили 14 украинских дронов за 3,5 часа над четырьмя регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«19 июля т.г. в период с 11.30 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Восемь БПЛА были сбиты над Брянской областью, четыре - над Московским регионом.

Еще по одному беспилотнику ликвидировали над Калужской и Тверской областями.

Накануне вечером над Россией сбили 87 беспилотников. Из них большая часть также летела на Брянскую область.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.