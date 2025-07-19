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Трамп пригрозил уничтожить новые ядерные объекты Ирана

Американский лидер уверен, что США полностью уничтожили имевшиеся у Тегерана разработки.
Константин Денисов 2025-07-19 22:39:30
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США уничтожат новые ядерные объекты Ирана, если они будут построены. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Он напомнил, что американские войска уничтожили предыдущие три объекта.

«Потребовались бы годы, чтобы вернуть их в эксплуатацию, и, если бы Иран этого хотел, ему было бы гораздо выгоднее начать все заново, в трех разных местах, прежде чем эти объекты будут уничтожены, если он решит это сделать», - написал Трамп.

Ранее Тегеран пригрозил выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если Запад ужесточит санкции против исламской республики.

Кроме того, в этом случае Иран собирается начинать обогащать уран свыше 60%.

#в стране и мире #сша #ядерное оружие #Дональд Трамп #Иран
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