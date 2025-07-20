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Карлсон: Путин проделал грандиозную работу и возвысил Россию

Американский журналист отдал должное деятельности президента России.
Константин Денисов 2025-07-20 16:29:29
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин возвысил страну, проделав огромную работу. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Я не защищаю Путина, который, на мой взгляд, проделал грандиозную работу ради России - работу, которая гораздо лучше, чем та, которую проделывал любой немецкий политик. Это точно. Ваша страна идет ко дну, Россия поднимается», - заявил Карлсон.

По мнению журналиста, немцам стоит жаловаться и злиться не на российского лидера, а на собственных политиков и в первую очередь - на Ангелу Меркель.

Карлсон назвал мигрантов одной из главных проблем сегодняшней Германии, а к текущей плачевной ситуации привела именно политика Меркель.

Напомним, ранее Карслон взял большое интервью у российского президента.

#Россия #в стране и мире #Германия #Владимир Путин #Такер Карлсон
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