Карлсон: Путин проделал грандиозную работу и возвысил Россию

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент России Владимир Путин возвысил страну, проделав огромную работу. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

«Я не защищаю Путина, который, на мой взгляд, проделал грандиозную работу ради России - работу, которая гораздо лучше, чем та, которую проделывал любой немецкий политик. Это точно. Ваша страна идет ко дну, Россия поднимается», - заявил Карлсон.

По мнению журналиста, немцам стоит жаловаться и злиться не на российского лидера, а на собственных политиков и в первую очередь - на Ангелу Меркель.

Карлсон назвал мигрантов одной из главных проблем сегодняшней Германии, а к текущей плачевной ситуации привела именно политика Меркель.

Напомним, ранее Карслон взял большое интервью у российского президента.