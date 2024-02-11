Песков рассказал, что Карлсон сам предложил интервью Путину

Американский обозреватель Такер Карлсон сам предложил интервью президенту России Владимиру Путину. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину.

Представитель Кремля отметил, что перед тем, как принять предложение бывшего ведущего Fox News, были изучены его контент, его подходы к освещению тех или иных тем и аудитория.

«Мы пришли к выводу рекомендовать президенту дать такое интервью, он достаточно быстро согласился на это», - сказал Песков.

Он добавил, что были опасения по поводу того, что из-за интервью у журналиста могут появиться проблемы со стороны западных стран.

«Конечно, определенные опасения, что даже еще до начала интервью будут какие-то гонения на этого Карлсона бедного, они присутствовали. Ему и сейчас, насколько я понимаю, приходится несладко», - отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что Карлсон ожидал такой бурной реакции на свою работу, интервью с Владимиром Путиным только прибавило ему еще большей популярности.