Российская армия освободила населенный пункт Белая Гора в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Подразделения "Южной" группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Белая Гора Донецкой Народной Республики», - указывается в сообщении российского оборонного ведомства.

За сутки Вооруженные силы России поразили объект топливной инфраструктуры Украины, используемый в интересах украинских боевиков, цех сборки беспилотных летательных аппаратов, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148-ми районах.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили две управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда HIMARS и Vampire, а также 364 беспилотника.

Ранее в Минобороны России показали кадры уничтожения блиндажей ВСУ на Запорожском направлении. Российские артиллеристы обнаружили укрытия боевиков во время воздушной разведки и нанесли точные удары.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.