Артиллерийские расчеты 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» успешно уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе воздушной разведки были обнаружены укрытия противника, расположенные в лесном массиве. По полученным координатам артиллеристы нанесли точечные удары.

В результат были ликвидированы огневые позиции противника.

Ранее в МО РФ сообщили, что российские артиллеристы уничтожили украинский склад ГСМ и уничтожили 152-мм гаубицу на Северском направлении.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.