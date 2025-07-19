Артиллерийские расчеты 35-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» успешно уничтожили замаскированные блиндажи ВСУ на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ходе воздушной разведки были обнаружены укрытия противника, расположенные в лесном массиве. По полученным координатам артиллеристы нанесли точечные удары.
В результат были ликвидированы огневые позиции противника.
Ранее в МО РФ сообщили, что российские артиллеристы уничтожили украинский склад ГСМ и уничтожили 152-мм гаубицу на Северском направлении.
Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.
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