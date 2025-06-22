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У Южных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,2

Эпицентр сейсмособытия находился на острове Шикотан, угроза цунами не объявляли.
Дарина Криц 2025-06-22 01:38:18
© Фото: MFA Russia, via, Globallookpress.com

В акватории Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился на острове Шикотан, а очаг на 56-километровой глубине. Об этом рассказала РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в ночь на 22 июня в Тихом океане. Эпицентр находился в 118 километрах юго-западнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг - на глубине 56 километров», - сообщила специалист.

Она добавила, что подземные точки силой 3 балла могли ощутить на Шикотане. При этом не объявляли тревогу цунами.

Двумя сутками ранее у побережья Курил также произошло землетрясение, его магнитуда составила 5,8. Подземные толчки зарегистрировали на дне Тихого океана.

#в стране и мире #Курильские острова #землетрясение #Тихий океан #Магнитуда
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