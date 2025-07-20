Посол РФ сообщил, что диалог между Россией и Румынией заморожен

Политический диалог между Россией и Румынией приостановлен. Также заморожено сотрудничество между странами в различных сферах. Об этом сообщил посол РФ Владимир Липаев.

«После начала СВО отношения между Россией и Румынией, действительно, заметно ухудшились. Причина - в позиции румынской стороны, которая проявляет тотальную солидарность с направленной на эскалацию», - цитирует его слова РИА Новости.

По словам дипломата, Бухарест продолжает активно принимать участие в снабжении Киева оружием, а также подготовке военных. А это негативно сказывается на экономике самой Румынии.

Липаев подчеркнул, что есть надежда на возобновление полноценных, взаимоуважительных и прагматичных отношений между странами.

Ранее сообщалось, что избранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что не станет отправлять войска на Украину.