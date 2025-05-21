Избранный президент Румынии заявил, что не отправит войска на Украину

Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что не станет отправлять войска на Украину. Такое заявление он сделал в интервью Politico.

«Что касается того, чтобы быть частью армий, гарантирующих мир на Украине, - нет. Я думаю, это было бы неуместно из-за уже существующей напряженности в отношениях между Румынией и Россией», - подчеркнул политик.

Как отмечает издание, Дан также раскритиковал подход американского лидера Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта. По его словам, все должно «согласовываться с самими украинцами».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп считает нецелесообразным угрожать России санкциями. В противном случае это чревато прекращением диалога между Москвой и Вашингтоном.