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Избранный президент Румынии заявил, что не отправит войска на Украину

Избранный румынский лидер Никушор Дан раскритиковал подход Дональда Трампа к урегулированию украинского кризиса.
Глеб Владовский 2025-05-21 11:59:29
© Фото: Cristian Cristel, XinHua, Globallookpress

Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что не станет отправлять войска на Украину. Такое заявление он сделал в интервью Politico.

«Что касается того, чтобы быть частью армий, гарантирующих мир на Украине, - нет. Я думаю, это было бы неуместно из-за уже существующей напряженности в отношениях между Румынией и Россией», - подчеркнул политик.

Как отмечает издание, Дан также раскритиковал подход американского лидера Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта. По его словам, все должно «согласовываться с самими украинцами».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Трамп считает нецелесообразным угрожать России санкциями. В противном случае это чревато прекращением диалога между Москвой и Вашингтоном.

#в стране и мире #Украина #Румыния #Отправка войск на Украину #Никушор Дан
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