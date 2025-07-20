В Туве 13-летний мальчик погиб от удара молнии

В Республике Тува 13-летний мальчик погиб в результате удара молнии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета РФ.

По данным следствия, трагедия произошла в районе села Чыраа-Бажы. Подросток помогал своим родственникам присматривать за лошадьми. Смерть наступила 19 июля.

«Во время следования к чабанской стоянке по телу 13-летнего ударило молнией, после чего он погиб на месте», - уточняется в сообщении.

Для установления причины смерти малолетнего назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.