В Туве огонь остановили в двух километрах от села Дурген

В Тандинском районе, недалеко от села Дурген, в тушении пожара задействованы более 100 человек и 32 единицы техники. Сейчас на территории лесничества возгорания локализованы и находятся под контролем. Дождь также помогает в борьбе со стихией.

«Сегодня в Тандинском районе действует 6 пожаров, из них в приоритете на тушение самые важные пожары поставили - это у села Сосновка и у села Бай-Хаак - которые могут представлять угрозу для населенного пункта», - рассказал врио министра лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва Григорий Ондар.

Специалисты МЧС Тувы работают на самых пожароопасных направлениях. Привлечено 68 огнеборцев и 18 единиц специальной техники ведомства.

«На месте работают силы федеральной противопожарной службы. Это аэромобильная группировка, опорный пункт по тушению крупных пожаров, а также пожарно-спасательные части главного Управления МЧС России по РТ», - сообщила Луиза Намчыл, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Тыва.

На помощь местным спасателям прибыли коллеги из соседних регионов. 30 человек отправили из федерального резерва Красноярска. Также помощь оказывает добровольная пожарная дружина сел Дурген и Сосновка.

«Была сильная жара, а в послеобеденное время начинаются сильные ветры. Поэтому тушить очень трудно», - рассказывает консультант министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва Олег Саяты.

Люди вручную расширяют минерализованные полосы вокруг населенных пунктов Тандинского района. Провели углубление дна реки для того, чтобы можно было организовать забор воды. Сегодня в Танды активно прибывают добровольные пожарные дружины со всех районов Тувы.

«Вместе с парнями приехали тушить пожар. Так как это наша тайга, наш родной район», - доброволец Сундар Сартыыл.

Весь район сплотился в борьбе с огнем. В Дургене сегодня около полусотни учителей местной школы готовят горячее питание для тех, кто сейчас задействован в тушении пожара.

В районном центре Тандинского района, в селе Бай-Хаак, развернут пункт временного размещения населения. Жители оповещены о возможной эвакуации. Пока такой необходимости нет.

«Жители, конечно, обеспокоены, потому что пожар очень близко подходил к населенному пункту. Очень сухая, жаркая погода», - говорит Людмила Котовщикова.

Местные жители на всякий случай сидят на чемоданах.

«Естественно, обеспокоены. Страшно же - огонь в деревню спустится. Мы подальше живем от леса, но мы в готовности сидим», - рассказал Павел Долинский.

Сегодня МЧС России направил в Туву самолет Бе-200. Ведомственный борт вылетел из Красноярска для оказания помощи по тушению пожара в лесном массиве общей площадью 270 гектаров.