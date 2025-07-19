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За четыре часа над Россией сбили 27 украинских беспилотников

Большую часть дронов перехватили в Брянской области.
2025-07-19 19:16:34
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Дежурные средства ПВО сегодня с 15.00 до 19.00 по московскому времени сбили 27 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Большую часть дронов перехватили в Брянской области. Там нейтрализовали 15 вражеских аппаратов. Еще шесть БПЛА уничтожили в Калужской области, два - в Тульской.

Кроме того, четыре беспилотника сбили в столичном регионе, в том числе три, летевших на Москву.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #бпла #дроны #МО РФ #атака
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