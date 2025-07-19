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Более 50 поездов задержали в Ростовской области из-за обломков БПЛА

Железнодорожники приступили к восстановлению работы контактной сети, пострадавшей при падении обломков беспилотников.
Глеб Владовский 2025-07-19 06:42:06
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

В Ростовской области задержали свыше 50 поездов дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«На перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов. Задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек», - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что на этом перегоне произошло повреждение контактной сети, вызванное падением обломков БПЛА. Железнодорожники начали работы по восстановлению работы поврежденной сети.

Ранее сообщалось, что из-за отключения электричества в Ростовской области остановлен поезд Адлер-Москва. Причиной стало возгорание трансформатора в Каменском районе Ростовской области.

#Ростовская область #ржд #Отключение электричества #задержка поездов #поезда дальнего следования
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