Более 50 поездов задержали в Ростовской области из-за обломков БПЛА

В Ростовской области задержали свыше 50 поездов дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

«На перегоне Лихая - Замчалово в Ростовской области временно приостановлено движение поездов. Задержано более 50 поездов дальнего следования, отменен ряд пригородных электричек», - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что на этом перегоне произошло повреждение контактной сети, вызванное падением обломков БПЛА. Железнодорожники начали работы по восстановлению работы поврежденной сети.

Ранее сообщалось, что из-за отключения электричества в Ростовской области остановлен поезд Адлер-Москва. Причиной стало возгорание трансформатора в Каменском районе Ростовской области.