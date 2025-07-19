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В Раде заявили, что заменить Зеленского Залужным будет сложно

По словам депутата Дмитрука, нынешнего главу киевского режима можно сменить двумя способами.
Глеб Владовский 2025-07-19 08:48:34
© Фото: Domenico Cippitelli Keystone Press Agency Globallookpress

Заменить нынешнего главу киевского режима Владимира Зеленского на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного без выборов в стране не получится. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Просто так "сменить" Зеленского Залужным не получится. Юридическая и легитимная схема требует либо выборов, либо переходного периода с временным правительством», - цитирует его слова RT.

По мнению депутата, Залужный может прийти к власти на Украине путем формирования временного правительства, находясь в особом статусе. Этот поворот можно обыграть юридически. Еще один способ смены главы киевского режима - силовое смещение Зеленского.

Ранее журналист Сеймур Херш допустил, что власти США могут сместить нынешнего украинского лидера. Предполагается, что если Зеленский не захочет уходить сам, его отстранят силой.

#в стране и мире #Украина #Верховная рада #Владимир Зеленский #Валерий Залужный
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