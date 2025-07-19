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ВС РФ за ночь сбили более 70 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО сработали, в том числе, в Ростовской, Брянской и Калужской областях.
2025-07-19 07:40:17
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие минувшей ночью сбили над территорией РФ 71 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что над территорией Ростовской области уничтожены 24 беспилотника, 11 - в Брянской, 10 - в Калужской, три - в Курской областях, по два - над территориями Орловской, Тульской и Липецкой областей и один - в Краснодарском крае. Также сообщается об уничтожении 16 беспилотников в Московском регионе, в том числе 13, летевших в сторону Москвы.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, 18 июля за 4 часа над Россией сбили 26 дронов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #пво #дроны всу
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