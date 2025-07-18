Средства ПВО за четыре часа сбили 26 беспилотников над Россией

Средства ПВО сбили 26 украинских дронов в небе над пятью регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«18 июля т.г. в период с 14.00 мск до 18.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Девять беспилотников были уничтожены над Калужской областью, столько же - над Брянской.

Шесть сбили в Московском регионе, из них пять летели в сторону столицы. Еще по одному дрону обезвредили над Курской и Смоленской областями.

Ранее днем сообщалось еще о 14 сбитых БПЛА.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.