МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова

В списке также значится ректор Крымского федерального университета имени Вернадского
Дима Иванов 2025-07-19 05:44:48
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров попал в список персональных санкций 18-го пакета европейских ограничений, следует из документа.

Вместе с режиссером в перечне фигурирует ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, первый замминистра культуры Крыма Ольга Бурова и еще 11 человек. Среди них не только россияне, но и представители Индии, Ирана и Китая.

Всего в рамках 18-го пакета под санкции ЕС попали 14 физических лиц и 41 организация, включая 22 банка.

#карен шахназаров #Европа #санкции #ограничения #Антироссийские санкции #санкции ЕС
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Военная приемка» в Беларуси
2
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
3
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
4
Инженеры водной стихии
5
Рота БМПТ. Терминатор в бою
6
Патрон против дрона
7
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
8
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
9
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
10
Вьетнам. Оружие Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 