ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова

Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров попал в список персональных санкций 18-го пакета европейских ограничений, следует из документа.

Вместе с режиссером в перечне фигурирует ректор Крымского федерального университета имени Вернадского Владимир Курьянов, первый замминистра культуры Крыма Ольга Бурова и еще 11 человек. Среди них не только россияне, но и представители Индии, Ирана и Китая.

Всего в рамках 18-го пакета под санкции ЕС попали 14 физических лиц и 41 организация, включая 22 банка.