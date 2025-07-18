В ЕС утвердили 18-й пакет санкций против России

Совет Европейского союза утвердил 18-й пакет санкций против Российской Федерации. Об этом сообщило датское председательство в соцсети Х.

«18-й пакет санкций принят», - говорится в сообщении.

В рамках новых мер в отношении газопроводов «Северный поток», которые на данный момент не эксплуатируются, вводятся ограничения. Они также коснутся 105 танкеров, которые перевозят российскую нефть, а также нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Кроме того, запрещен импорт в Европейский союз нефтепродуктов на основе российской нефти. Потолок цен на черное золото из РФ снизили до $47,6 за баррель.

Под санкции попали 22 российских банка. Ограничения предполагают их отключение от системы SWIFT и полный запрет на операции. Помимо этого, Евросоюз ввел санкции против ряда китайских банков, которые якобы поддерживают Россию.

К рестрикциям также присоединилась Великобритания, сообщает 360.ru. Отмечается, что она ввела санкции против 23 россиян и одной организации из России.

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что в ЕС хотят установить новый потолок цен на нефть. Постпреды Евросоюза пытались согласовать 18-й пакет санкций против России, однако Словакия задерживала принятие документа. Причиной раскола в объединении по вопросу введения новых ограничений против РФ оставался российский газ.