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В ЕС утвердили 18-й пакет санкций против России

В частности, под новыми санкциями оказались недействующие газопроводы «Северный поток», 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, 22 российских и ряд китайских банков, а также нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Индии.
Игнат Далакян 2025-07-18 11:42:25
© Фото: Kira Hofmann, Photothek Media Lab, Global Look Press

Совет Европейского союза утвердил 18-й пакет санкций против Российской Федерации. Об этом сообщило датское председательство в соцсети Х.

«18-й пакет санкций принят», - говорится в сообщении.

В рамках новых мер в отношении газопроводов «Северный поток», которые на данный момент не эксплуатируются, вводятся ограничения. Они также коснутся 105 танкеров, которые перевозят российскую нефть, а также нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии. Кроме того, запрещен импорт в Европейский союз нефтепродуктов на основе российской нефти. Потолок цен на черное золото из РФ снизили до $47,6 за баррель.

Под санкции попали 22 российских банка. Ограничения предполагают их отключение от системы SWIFT и полный запрет на операции. Помимо этого, Евросоюз ввел санкции против ряда китайских банков, которые якобы поддерживают Россию.

К рестрикциям также присоединилась Великобритания, сообщает 360.ru. Отмечается, что она ввела санкции против 23 россиян и одной организации из России.

Ранее агентство Bloomberg писало о том, что в ЕС хотят установить новый потолок цен на нефть. Постпреды Евросоюза пытались согласовать 18-й пакет санкций против России, однако Словакия задерживала принятие документа. Причиной раскола в объединении по вопросу введения новых ограничений против РФ оставался российский газ.

#в стране и мире #нефть #санкции #ограничения #Антироссийские санкции #потолок цен на нефть #Северные потоки
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