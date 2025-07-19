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Пострадавшая от нападения медведя на Камчатке туристка пришла в сознание

Ранее врачи погрузили женщину в медикаментозный сон.
Дима Иванов 2025-07-19 04:41:17
© Фото: suskr41, Telegram

Туристка из Саратова, на которую напал медведь на Камчатке, пришла в сознание, сообщили в краевом минздраве.

В сообщении отмечается, что для предотвращения посттравматических осложнений пациентку погрузили в медикаментозный сон, а после стабилизации ее состояния врачи приняли решение о ее пробуждении. По указанию лечащего врача, женщина была переведена в Камчатскую краевую больницу для дальнейшего лечения.

По факту нападения хищника было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, 18 июля медведь напал на 47-летнюю женщину, которая спала в палатке в районе Мутновской сопки. Она была экстренно госпитализирована.

#в стране и мире #медведь #Камчатка #минздрав
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