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Пары Су-25 с малых высот стерли с лица земли опорный пункт и боевиков ВСУ

После нанесения ударов по боевикам штурмовики применили авиационные средства поражения и выпустили тепловые ловушки.
2025-07-19 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Уничтожать позиции украинских боевиков в зоне СВО бойцам группировки войск «Восток» помогают штурмовики Су-25 ВКС России. Так, военные летчики ликвидировали личный состав и опорный пункт ВСУ.

Парами с малых высот экипажи штурмовой авиации выполнили пуски с кабрирования и вернулись на свой аэродром. Видео боевой работы показало Минобороны РФ.

Летчик Су-25 с позывным Искра сообщил, что, согласно докладам ПАН, противник лишился своих боевых единиц. После удара по позиции ВСУ экипажи применили авиационные средства поражения и выпустили тепловые ловушки.

Также мы рассказывали, как экипажи штурмовой авиации Су-25 утопили украинскую бронетехнику в зоне проведения спецоперации.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#ВКС РФ #ВС РФ #Су-25 #ВСУ #штурмовая авиация
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