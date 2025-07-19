Пары Су-25 с малых высот стерли с лица земли опорный пункт и боевиков ВСУ

Уничтожать позиции украинских боевиков в зоне СВО бойцам группировки войск «Восток» помогают штурмовики Су-25 ВКС России. Так, военные летчики ликвидировали личный состав и опорный пункт ВСУ.

Парами с малых высот экипажи штурмовой авиации выполнили пуски с кабрирования и вернулись на свой аэродром. Видео боевой работы показало Минобороны РФ.

Летчик Су-25 с позывным Искра сообщил, что, согласно докладам ПАН, противник лишился своих боевых единиц. После удара по позиции ВСУ экипажи применили авиационные средства поражения и выпустили тепловые ловушки.

Также мы рассказывали, как экипажи штурмовой авиации Су-25 утопили украинскую бронетехнику в зоне проведения спецоперации.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.